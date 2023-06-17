Огородник со стажем рассказал, как выращивать грибы на садовом участке

Почвенный слой для шампиньонов можно создать самостоятельно или приобрести в специальном магазине. Необходимо выбрать подходящее помещение для посадок.

Оно должно быть чистым, с хорошей вентиляцией, затемненное. Исключаем сквозняки. Поддерживаем температуру на уровне 15-25 градусов тепла. Рекомендуемая влажность - 65-85%.

Сразу после высаживания в течение двух недель устанавливаем по возможности максимальную температуру.

Можно посадить грибы в теплицу или в открытый грунт. Хорошо растут они в подвалах, погребах с оборудованной теплицей или на нескольких ярусах.

В грунте надо сделать углубления до 5 см, уложить туда кусочки грибов, покрыть компостным удобрением, полить. Воду берем прогретую.

Потом посадки покрываем фольгой, можно взять укрывной материал, газеты, ткань. И все, ждем появления грибов.