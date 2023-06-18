Снуп Догг признался, что не смотрит фото своей подруги Марты Стюарт в Instagram

01:08 2023-06-18

Снуп Догг рассказал, что не смотрит гламурные фото своей лучшей подруги Марты Стюарт в Instagram.

Марта Стюарт зарекомендовала себя как талантливый шеф-повар, эксперт по гостеприимству.

Первая ловушка жажды Стюарт — селфи в бассейне, которое, по ее словам, было полной случайностью, — стало вирусным в июле 2020 года. С тех пор Стюарт поделилась несколькими знойными снимками, а недавно она вошла в историю как старейшая звезда обложки выпуска Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Но Снуп сказал, что он просто пытался прокрутить любое изображение Стюарт на странице в Instagram, выглядящее так.

Ранее Стюарт рассказала Insider, что лучшим блюдом, которое Снуп Догг научил ее готовить, был лобстер Ньюбург. 

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