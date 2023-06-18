Производитель iPhone Foxconn переключится на автомобили из-за ухудшения отношений между США и Китаем

Глава компании Янг Лю рассказал Би-би-си, что именно электромобили (EV) будут стимулировать рост Foxconn в ближайшие десятилетия.

По его словам, по мере роста напряженности в отношениях между США и Китаем Foxconn должна готовиться к худшему.

Лю считает, что Пекин может попытаться заблокировать Тайвань, который он считает частью Китая, или, что еще хуже, вторгнуться на самоуправляемый остров.

Он рассказал, что сказал, что планирование обеспечения непрерывности бизнеса уже ведется, и отметил, что некоторые производственные линии, особенно те, которые связаны с продуктами национальной безопасности, уже перемещаются из Китая в Мексику и Вьетнам.

Foxconn, или Hon Hai Technology Group, как ее официально называют, начала свою деятельность в 1974 году, производя ручки для телевизоров. Сейчас это одна из самых влиятельных технологических компаний в мире с годовым доходом в 200 миллиардов долларов (158,2 миллиарда фунтов стерлингов).

Она наиболее известна тем, что производит более половины продукции Apple — от iPhone до iMac, — но среди ее клиентов также есть Microsoft, Sony, Dell и Amazon.