Тля и муравьи просто ичезнут: для этого хватит одной горошины зубной пасты

Что делать, если тля и муравьи атакуют огород, а готовые препараты и подсказки из интернета не помогают?

Опытные дачники предлагают испробовать простой и проверенный многими способ: зубную пасту. Для приготовления нужного радикального средства против этих вредителей потребуется всего пара ложек пасты (можно старой, засохшей).

К ней надо добавить одну столовую ложку пищевой соды и столько же - яблочного уксуса. Все компоненты надо хорошо перемешать - до однородной массы.

Затем 1 столовую ложку получившейся смеси залить 1 л воды, вновь перемешать и залить в пульверизатор. Все - осталось только опрыскать растения, где замечены вредные насекомые. По мере необходимости использовать для растворов оставшуюся часть смеси.

Буквально через 2 дня от тлей и муравьев не останется и следа! А на будущее в огороде желательно посадить мяту и шалфей. Эти травы не только полезны - они к тому же отпугивают муравьев, которые являются разносчиками тли.