Стрилец: нацпарки Украины превращаются в пустыню из-за ЧС на Каховской ГЭС

В воскресенье, 18 июня, Руслан Стрилец публично заявил, что украинские национальные парки "Каменская Сечь" и "Великий Луг" стремительно осушаются, превращаясь в пустыню без воды после катастрофы на Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. По словам чиновника украинская Государственная экологическая инспекция успела подсчитать убытки, которые нацпарки понесли после ЧС на ГЭС в Новой Каховке.

Стрилец сообщил, что ущерб парку "Каменская сечь" оценивается в два миллиарда долларов, в то время как "Великий луг" пострадал на сумму в 406,6 миллионов долларов.