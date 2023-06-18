Россией были выплачены долги СССР, однако не получены обещанные активы за пределами страны

Документ говорил о том, что Россия, как правопреемница СССР должна была выплатить весь внешний долг, а взамен получить активы бывших социалистических республик за границей.

Тем не менее, одна из республик отказалась подписывать договор – Украина. Ее внешний долг при разделении составил 16% или около 20 миллиардов долларов США. Проблема в том, что долг за нее уже был выплачен Россией, однако не она, а Украина требует зарубежные активы в размере этих самых 16%.

Стоит отметить, что в 2010 году президент России Владимир Путин предлагал Украине выплатить 20 миллиардов долларов США, а взамен получить активы по договору «нулевого варианта», однако Украина через международные инстанции требует не только возврата активов, но и тех самых 16%. Процесс действительно непонятный, но оказывается, по закону, Украина имеет на это право.

На сегодняшний день, тема практически «замята», так как все поняли, что никто «лишний» не получит ни зарубежных активов, ни денег. Тем не менее, России до сих пор приходится доказывать в международных судах, что она выплатила долги каждой из 32х стран и имеет право претендовать на свои активы за границей, которые, к слову, ей не отдают.

Стоит отметить, что некоторые европейские страны все же признают Россию правопреемницей советского союза. В их число входят Швеция, Венгрия, Исландия, Болгария и Финляндия. Однако согласно международному праву, все страны должны признать активы российскими, чтобы она получила активы бывшего СССР.

К слову, с учетом инфляции получается, что Россия выплатила уже на 97 миллиардов долларов США, которые должен был СССР, а порядка 400 миллиардов долларов США. Теперь сумму называют еще больше, так как инфляция «пожирает» практически все мировые валюты, в том числе и несгибаемый доллар.