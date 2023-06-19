Дачники назвали три простых подкормки для картофеля для небывалого урожая

00:08 2023-06-19

Картофель нужно подкармливать, начиная с момента посадки. В этот период следует внести перегной или комплексное удобрение.

Можно применять и бесплатное удобрение: кожуру фруктов и овощей, содержащую питательные вещества.

После появления первых всходов картофеля проводится вторая подкормка. Для этой цели подойдут мочевина, зеленые удобрения или коровяк.

Во время цветения нужная третья подкормка. Лучший вариант – смесь сульфата калия, гумата калия, аммофоса и воды.

Минеральные удобрения необходимо растворять в воде в той концентрации, которая указана на упаковке и вносить под корень.

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