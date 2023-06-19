Крапива поможет навсегда избавиться от тли в огороде

Из нее можно сделать состав, который не нанесет ни малейшего вреда растениям и при этом надежно уничтожит тлю.

Нужно собрать крапиву, сразу же измельчить ее, чтобы получился примерно 1 кг зелени. Ее следует положить в ведро и налить туда 10 л теплой воды.

Ведро необходимо поставить в теплое место примерно на 8 часов. После этого остается только перелить его в пульверизатор и опрыскать растения.

Через несколько часов можно будет убедиться в эффективности средства: тля попадает с растения. Через несколько дней вредители погибнут и больше не появятся на участке.