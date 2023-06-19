Яркие пышные шапки петуний: какие секреты ухода за этим цветком должен знать каждый садовод

Петуния на первый взгляд кажется довольно капризной. Но, если научиться ее чувствовать, любые сомнения исчезнут. Например, надо знать, что посли пикировки цветок немного замедляет рост, потому это не должно пугать.

Дело в том, что в такой период растение все свои силы направляет на укоренение. Через пару недель после пикировки надо внести азотсодержащую подкормку, и это спровоцирует рост листвы.

Таким образом надо удобрять петунию каждые две недели, но - строго до бутонизации.

А когда появятся первые бутоны, растение начинает остро нуждаться в фосфоре. В этот период имеют большое значение темпы наращивания и укрепления корней. Если они будут плохо развиты, петунии не смогут усваивать в полной мере все необходимые им питательные вещества.

В зависимости от состояния цветов их надо два или три раза угостить такой подкормкой.

Когда появятся первые цветки, следует перейти уже на калийные удобрения (скажем, сульфат калия). Этот макроэлемент отвечает за формирование новых бутонов, за более продолжительное и пышное цветение, яркость окраски.

Но важно не перекормить: при избыточном содержании калия цветок может существенно замедлить свой рост. При выборе удобрений эксперты рекомендуют отдать предпочтение тем из них, где в составе есть бор, марганец и цинк. Петунии отлично реагируют на эти микроэлементы.

Также можно смело использовать и органические подкормки. Очень хорошо растение откликается на настои крапивы или банановых шкурок, раствор куриного помета (1:15). Поливать им петунию надо раз в неделю.

Если вдруг у цветка пожелтели листья, надо прежде всего исключите вероятность избытка влаги. Желательно также провести трехкратную обработку железосодержащими препаратами - с интервалами в 5 дней. Проблема с пожелтением листьев в итоге будет решена.