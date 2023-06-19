Дачники выходного дня оценят: всего одна подкормка защитит чеснок от желтизны стрелок

Как уточняют эксперты, чаще всего чеснок начинает желтеть потому, что зима была снежной и накопился избыток влаги. Соответственно, корни по этой причине плохо работают, азот вымылся, магния (реже калия) не хватает.

Чеснок может желтеть также из-за возвратных заморозков. Такая же реакция растения и на большую жару и сухоту.

Как исправить ситуацию? Можно подкормить чеснок азотом. Самый простой и доступный вариант - нашатырный спирт. Для приготоаления средства необходимо 2 ст.л. спирта разбавить 10 л воды и опрыскать прямо по перьям.

Можно использовать и другое азотное удобрение - например, карбамид (или мочевина). Если прохладно и почва еще холодная, лучше удобрить острый овощ аммиачной селитрой.

Результат будет очевиден буквально через 2-3 дня. К слову, такая подкормка способна отпугнуть многих вредителей.

Данные подкормки можно применять до третьей декады июля, примерно раз в 10 дней. А за месяц до уборки культуры чеснока - прекратить. Но - внести фосфор и калий, магний.

Чеснок очень любит влагу. И, если лето сухое, надо регулярно его поливать так, чтобы грунт оставался влажным.