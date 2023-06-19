Дачники объяснили, как вырастить крупный картофель на бедной земле

Для этого важно организовать растению правильный полив. Картофелю, посаженному в мае, хватит влаги до середины июня.
После этого потребуется полив, особенно если погода стоит засушливая. При дефиците влаги урожай будет скудным.
Поливать картофель нужно обильно, примерно по 800 л на каждые полторы сотки. Второй полив потребуется после цветения.
В этот период в воду рекомендуется добавить сульфат калия и азофоску, чтобы получить достойный урожай.
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