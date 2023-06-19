Дачники рассказали, нужно ли поливать яблони летом

Стоит регулярно проверять глубину увлажнения почвы, чтобы понять, когда пора поливать дерево.
Как правило, в июне-июле требуется несколько поливов, причем один из них обязательно должен приходиться на период налива плодов.
Под каждое дерево моложе 15 лет нужно вылить по 5-8 ведер воды, моложе 35 лет – по 4 ведра, старше – по 6-7 ведер.
Если в первой половине лета с дерева начинают опадать завязи, его нужно поливать чаще. Лучше всего лить воду в канавки, сделанные под кроной.
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