Дачники рассказали, нужно ли поливать яблони летом

Стоит регулярно проверять глубину увлажнения почвы, чтобы понять, когда пора поливать дерево.

Как правило, в июне-июле требуется несколько поливов, причем один из них обязательно должен приходиться на период налива плодов.

Под каждое дерево моложе 15 лет нужно вылить по 5-8 ведер воды, моложе 35 лет – по 4 ведра, старше – по 6-7 ведер.

Если в первой половине лета с дерева начинают опадать завязи, его нужно поливать чаще. Лучше всего лить воду в канавки, сделанные под кроной.