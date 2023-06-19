Зачем дачники пригибают лук к земле: простой способ спасти урожай

Для спасения головок нужно пригнуть лук к земле. Над ним нужно поставить небольшие дуги и накрыть согнутые перья пленкой.
Все дело в том, что перед сбором урожая лук перестают поливать. А если идут дожди, это может навредить головкам.
О том, что пора пригибать лук, говорят желтеющие кончики перьев и выступившие из почвы луковицы.
В этот период у некоторых растений перо само начинает ложиться на землю, а на головках уже можно увидеть чешуйки.
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