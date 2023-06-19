Польский генерал заявил об «ужасно низком уровне» подготовки ВСУ

По словам военного эксперта, на это указывают неудачные попытки контрнаступления украинских войск.

Генерал указывает на неумение вооруженных сил Украины преодолевать минные поля. Разминирование обширных территорий должно выполняться с привлечением таранных танков, но украинские вооруженные силы этого не сделали.

Причина — отсутствие боевой авиации, из-за чего Россия имеет полное превосходство в воздухе, и уничтожает боевые машины Украины с самолетов.

Также Скшипчак отметил, что банки и другая боевая техника, не имеющая поддержки авиации, быстро уничтожается российскими военными с помощью современного противотанкового оружия.

Фактически военный эксперт признал тот факт, что украинская армия оказалась не готова к широко анонсированному контрнаступлению.

Ранее отставной генерал предупреждал, что наибольшую опасность для наступления российских вооруженных сил представляют контрудары российской армии.