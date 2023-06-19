Из глюкозы получается мощное удобрение для помидоров и огурцов

Такая подкормка поможет увеличить урожай, укрепить иммунитет растений, их устойчивость к холодам и засухе.
Глюкоза является источником энергии, поэтому усиливает растений. Позволяет им стать крепче и не сгибаться от тяжести плодов.
Для приготовления раствора нужно взять 1 таблетку глюкозы 0,5 г или 1 мл жидкого препарата 40% и растворить в воде.
Использовать такое средство нужно с первых дней ухода за рассадой. Но между внесением подкормки должно проходить 2 недели.
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