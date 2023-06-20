Своевременно менять дислокацию: от этого напрямую зависит урожайность клубники

На одном месте хорошо плодоносить клубника способна лишь года 3-4. После этого ее урожайность резко падает, кусты начинают болеть, а ягоды мельчать. Потому, чтобы всегда быть с хорошим урожаем клубники, ее плантации надо обновлять.

В идеале следует использовать метод чередования культур: что касается клубники, то на "старые" участки высаживать ее не раньше, чем через пять лет. Идеальные предшественники для этого растения - фацелия, клевер, люпин, чеснок, редька, редис, бобовые, морковь, сельдерей, зелень.

Ни в коем случае нельзя сажать эту ягоду после пасленовых (картофеля, томатов, перца), огурцов или капусты. Дело в том, что у этих растений и клубники - одинаковые заболевания и, если этот аспект проигнорировать, она будет слабой и больной.

Один из самых распространенных способов размножения - с помощью усов (воздушных побегов). Обычно к такой процедуре приступают в конце июня - начале июля. Брать усы надо с самых здоровых и урожайных кустиков в возрасте года-двух. На них можно оставить по 3-4 толстых воздушных побега.

Для размножения надо использовать первые розетки. Можно просто слегка прикопать во влажную почву (не засыпая сердечко) дочерние розетки рядом с маточным кустом (не перерезая ус и для надежности плотно пришпилив его к земле проволочной скобой).

Но есть и другой прием. Рядом с материнским растением надо прикопать небольшой пластиковый горшок с дренажными отверстиями (предварительно его надо наполнить влажным грунтом), и закрепить в нем розетку.

Ус, который соединяет куст с розеткой, оставить, а его продолжение - отрезать. Новые кустики в особом уходе не нуждаются, их просто надо поливать вместе со всей грядкой.

Через полтора месяца горшочки следует выкопать, усы обрезать, и пересадить рассаду на новое место. К данному моменту ее корневая система уже успеет развиться.

Чем раньше посадить клубнику на постоянное место, тем быстрее и лучше она приживется, окрепнет и нарастит зеленую массу, заложит цветочные почки, что важно для ее хорошей зимовки и урожайности.