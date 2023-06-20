Хитрость, которая поможет получить щедрый урожай кабачков отличного качества

Для того чтобы получить такой урожай кабачков, чтобы всем хватило, нужно оборвать первые появившиеся цветы на растении.

Такая процедура позволяет приостановить рост кустов, а все силы культуры направить на формирование овощей.

Также эксперты советуют на ранних стадиях оборвать и первые завязи. Надземная часть растения и корень скажут спасибо за такую манипуляцию.

Не стоит забывать и о разной урожайности сортов кабачков. Звание самых урожайных заслужили гибриды Кавили F1, Теренум F1, Марселла F1, Ардендо 174 F1 и сорт Аспирант.

Нужно помнить также и о том, что часть сортов хорошо растет только в открытом грунте, а часть не прочь обосноваться в теплицах.