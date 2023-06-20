Линия защиты от тли: эффективность зависит не только от обработки растений

Если при осмотре в теплице замечены пораженные тлей растения, их надо вырвать и сразу окунуть в емкость с кипятком. Такая мера позволит сдержать распространение вредителя на другие культуры. После этого надо приступать к профилактике.

К слову, одна из важных защитных мер против тли - устранение нижних листьев так, чтобы они не касались земли. Нижний ярус надо поднять таким образом на 20-30 см от почвы - тля в итоге не распространится так, как ей хотелось бы.

В качестве предупредительных мер также надо регулярно прореживать кусты малины и смородины, оставляя только сильные ветви. Это также поможет избежать гнили на ягодах.

У плодовых деревьев с этой же целью необходимо вырезать боковые ветви, которые достигают до земли.

Одна из примет появления галловой тли на листьях смородины - красные вздутия. Чтобы пресечь его паразитирование на ягодном кустарнике, надо опрыскать его содовым раствором. Для этого приготовить состав из 3 ст.л. соды и 10 л воды. Опрыскать им куст, особенно обильно поливая нижнюю часть листьев.

Справиться с тлей на смородине поможет и отвар аптечной ромашки с жидким мылом. Для этого 200 гр. сушеных цветов залить 1 л кипятка и дать сутки настояться. Потом довести раствор до 10 л воды. Добавить туда же 1 ст.л. жидкого мыла и опрыскать растения.