Опытный дачник объяснил, какие ошибки допускают дачники, применяя дрожжи как удобрение

Дрожжи действительно часто применяют в садоводстве, и это оправданная мера. По своему действию они близки к ЭМ-препаратам, которые активизируют полезную микрофлору.

Это благотворно сказывается на здоровье растений. Но удобрениями дрожжи не являются. Они служат лишь для стимуляции быстрого распада органических веществ.

Разложившаяся органика, в свою очередь, обогащает растение нужными питательными элементами.

Но следует отметить, что дрожжи тоже обогащают растения полезными веществами, например, белком, аминокислотами, ауксинами, которые стимулируют рост.

Однако, применяя дрожжи, надо помнить о некоторых важных нюансах.

Попадая в почву, они вытягивают из нее калий и кальций в большом объеме. Растения начинают страдать от дефицита этих элементов: листочки закручиваются, сохнут, отмирают.

Молодые побеги не растут или вскоре мертвеют, останавливается рост растения в целом.

Это значит, что использовать дрожжи для огородных культур можно только в комплексе с другими подкормками.

Перечислим основные правила использования удобрений с добавлением дрожжей.

Перед тем как дать дрожжевую подкормку, нужно добавить в почву состав, обогащенный калием и кальцием. Это может быть древесная зола или сульфат калия, кальциевая селитра.

Нельзя подкармливать дрожжами холодную землю, они работают только в тепле.

Нельзя слишком часто кормить растения дрожжевыми удобрениями, в сезон хватает и двух процедур. Первую подкормку даем рассаде, высаживая ее на постоянную грядку.

Вторую можно дать через 14 дней. Третью даем только при необходимости, если растения выглядят чахлыми и больными.