Звезда сериала «Невский. Проверка на прочность» Михаил Ложкин скончался в возрасте 39 лет

Большой театр кукол сообщил о том, что актер Михаил Ложкин ушел из жизни на 40-м году жизни.

Ложкин является выпускником Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства по специальности "Артист театра кукол". Учебное заведение он закончил в 2011 году.

Он участвовал в постановках Большого театра кукол и других учреждений культуры.

Роль в спектакле "Мой дедушка был вишней" по мотивам произведения Анджелы Нанетти принесла артисту номинацию на Высшую театральную премию северной столицы России "Золотой Софит".

Актер снимался и в сериалах, среди которых "Ада", "Невский. Проверка на прочность", "Условный мент" и прочие.

Известно, что смерть наступила внезапно, а о ее причинах информация отсутствует.