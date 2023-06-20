Раствор красного перца выгонит всю тлю и гусениц с огорода

В отличие от химических препаратов, перец полностью натуральный, не наносит вреда урожаю и стоит намного дешевле.
Для приготовления средства против вредителей нужно развести 50 г красного острого перца в 1 л воды.
Этот раствор следует довести до кипения и оставить на медленном огне на час, а потом остудить и настоять сутки под крышкой.
Получится концентрат, который перед использованием необходимо разбавить водой в соотношении 1:10 и опрыскать им растения.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__