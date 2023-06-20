Раствор красного перца выгонит всю тлю и гусениц с огорода

В отличие от химических препаратов, перец полностью натуральный, не наносит вреда урожаю и стоит намного дешевле.

Для приготовления средства против вредителей нужно развести 50 г красного острого перца в 1 л воды.

Этот раствор следует довести до кипения и оставить на медленном огне на час, а потом остудить и настоять сутки под крышкой.

Получится концентрат, который перед использованием необходимо разбавить водой в соотношении 1:10 и опрыскать им растения.