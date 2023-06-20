Врач Исаева назвала продукты, которые ускоряют старение и приближают смерть

Сахар, красители, ароматизаторы, консерванты и прочие добавки в пище активизируют процессы старения.

Колбасы и сосиски повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из самых частных причин смерти.

Старение органов ускоряется при нехватке витаминов и минералов, которые исчезают во время приготовления на гриле или жарки.

Алкогольные напитки способствуют снижению когнитивных функций и развитию болезни Альцгеймера.