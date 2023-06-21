Дачники объяснили, где взять шикимовую кислоту для улучшения вкуса томатов бесплатно

Это вещество увеличивает содержание в плодах витамина С, каротиноидов, ликопинов и прочих полезных компонентов.

Получить шикиновую кислоту может каждый огородник, причем совершенно бесплатно. Для этого нужно только собрать свежую сосновую хвою.

Ее следует залить водой на три четверти, довести до кипения, а потом кипятить в течение 10 минут.

Затем раствор остужают и настаивают на протяжении суток, после чего разводят в соотношении 1 столовая ложка концентрата на литр воды и поливают томаты.