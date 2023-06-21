Уничтожить вредителей и сохранить урожай: чем заменить побелку деревьев

Белить деревья в саду нужно до того, как вредители проявили себя. Профилактика помогает избежать потери урожая.

Но если нет времени или сил на приготовление состава и его нанесение, можно использовать более простой способ.

Для этого нужно сделать ловчий пояс. Из любого материала вырезают ленту шириной 25 см, ответствующую обхвату ствола.

Ее завязывают на дереве на высоте 15-25 см от основания, покрывают дегтем или смолой, а затем меняют по мере налипания вредителей.