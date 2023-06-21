Розы просят пить: как ухаживать в жару за королевой сада

Как и любые другие растения, розы нуждаются в поливе. Как именно за ними надо ухаживать в засушливое лето?

Эксперты советуют поливать такие цветы обильно, но не очень часто. В сухую жаркую погоду это достаточно делать лишь раз в неделю. Но при этом - выливать под каждый куст 5 л воды. А если это крупные парковые, плетистые сорта, тогда в 2-3 раза больше.

Дело в том, что частый и небольшой полив замедлит рост корней вглубь, и стимулирует формирование неполноценной, поверхностной корневой системы, не способной обеспечить куст всем тем, что ему необходимо.

Для полива роз нужно использовать отстоянную и подогретую на солнце воду. При поливе холодной водой корни будут плохо всасывать влагу и минеральные вещества, увеличивать риск заболевания черной пятнистостью.

Розы надо поливать под корень, чтобы вода не попала на листья и бутоны, так как это может спровоцировать возникновение грибных заболеваний. Оптимально проводить такую процедуру утром или вечером.

К концу лета объемы полива надо сократить - такая мера сократит и рост новых побегов, которые не успеют до холодов вызреть и, соответственно, не смогут перезимовать.