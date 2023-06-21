Дачный эксперт рассказал, чем кормить огурцы, чтобы росли толстенькими и не желтели

Предлагаем рецепт с кефиром. Разводим этот напиток с водой. На 10 л воды берем 2 л кефира (можно заменить кислым молоком). Раствором опрыскиваем пожелтевшие участки растения.

Если вы заметили, что плоды тоже стали желтеть, надо срочно подкормить растение мочевиной - большая ложка на 10 л воды, добавьте туда 20 капель йода.

Еще одна популярная подкормка, чтобы не было желтизны на огурцах: на ведро воды берем чайную ложку нашатыря, опрыскиваем раствором.

Спасет желтеющие плоды и листья крапивный настой. Треть ведра засыпаем крапивой, мелко покрошенной, потом льем горячую воду и настаиваем до окончания брожения. Потом процеживаем.

Концентрат разводим с водой - на литр берем 10 литров воды. Каждому кусту надо дать по литру жидкой подкормки.

У дачников не менее популярна хлебное удобрение. Берем черствый хлеб (одну буханку) кладем в ведро, заливаем водой.

Оставляем на ночь, с утра перемешиваем, процеживаем и подливаем туда 30 капель йода. Такую смесь разводим с водой: на литр смеси - 10 литров чистой воды.

Поливаем каждый кустик по литру.

Для укрепления здоровья огурцов и борьбы с пожелтением делаем раствор с содой: на 10 л воды столовая ложка соды. В сезон делаем три таких полива.

Один в начале конце июня, второй - в конце июля, третий - в середине августа. Если у ваших огурцов обнаружится мучнистая роса, средство с содой - отличный способ ее победить.

Если огурцы стали белеть, им не хватает калия. Добавьте в грядку по 15 г сульфата калия на метр квадратный.

Для получения толстеньких вкусных плодов подкармливаем огурцы дрожжами. На 10 л теплой воды всыпаем большую ложку сухих дрожжей и 2 больших ложки сахара. Даем настояться 3 дня.

Концентрированный настой разводим: на литр настоя надо 10 л воды. На каждый куст нужно по пол литра удобрения. Но сначала проливаем землю чистой водой.

Используем дрожжи только на прогретой земле, не чаще трех раз за сезон.