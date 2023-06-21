Перекрыть вредителю дорогу: как обезопасить кочаны капусты от блошек, гусениц и тли

Как защитить капусту от вредителей? Как поясняют эксперты, к каждому вредителю нужен свой подход.

От блошки

Если атакует блошка, нужно приготовить средство, которое от нее избавит. Для этого 1 ст. измельченного чеснока, столько же пасынков и листьев томатов залить теплой водой, дать пару часов настояться. Затем процедить, добавить 1 ст.л. мыла и опрыскать растение - из расчета 1 л на 1 кв.м.

От капустной мухи

Для этого почву вокруг растения надо присыпать отпугивающей семью. В нее входит древесная зола и табачная пыль (по 100 гр). Хорошо также добавить к этой смеси 1 ч.л. молотого перца. Кроме того, каждые пару дней рыхлить капустные грядки.

От тли

В период появления этого вредителя 500 гр. измельченных листьев и корней одуванчиков залить 10 л воды. Процедить, добавить 1 ст.л. жидкого мыла (для прилипания). Опрыскать из расчета 1 л на 3 кв.м.

От гусениц

В начале лета бабочек, а также во время выхода гусениц из яиц капусту следует обработать трехдневным настоем лопуха. Чтобы его приготовить, нужно свежие листья лопуха измельчить, заполнить ими ведро на треть и долить водой до верха.

Подойдет для опрыскивания и такой вариант, как настой луковой шелухи. Для этого 500 гр. шелухи залить 10 л кипятка, настоять сутки, процедить и разбавить водой в соотношении 1:2.