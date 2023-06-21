От тли, клещей и галлицы: какие лайфхаки по защите смородины дают стопроцентные результаты

"Химию" на смородине в борьбе с вредителями по понятной причине применять хотят не все. В таком случае помогут проверенные рецепты дачников со стажем. Что это за составы?

Йодный

Он избавит растение от разного вида тли. Чтобы его приготовить, понадобится 0,5 мл йода, полстакана молока и 1 л воды. Все это надо смешать, залить в опрыскиватель и обрабатывать смородину примерно раз в 10 дней.

Мыльный

Он также помогает от тли, а еще - от клещей и галлицы. Но использовать нужно исключительно хозяйственное мыло. Для этого брусок натереть на терке, залить 10 л воды и перемешивать до полного растворения. Мыльная пленка перекроет насекомым дыхательные пути, и они погибнут.

Луково-чесночный

Такое средство способно избавить смородину практически от всех вредителей (за исключением стекляницы). Для приготовления средства надо лук и чеснок натереть на терке и добавить к ним немного красного перца и высушенные цветки бархатцев.

Все залить водой на 3 часа (пропорции произвольные). Опрыскать растения утром или вечером.

Настой чистотела

Чтобы подготовить нужный состав, надо наполнить ведро на треть порезанными стеблями и листьями чистотела. Залить горячей водой до верха емкости. Настоять 6 часов, процедить. Щедро обработать сам куст и грунт под ним. Такой состав также эффективен от подавляющего большинства вредителей.

Настой полыни

Способ его приготовления аналогичен тому, что готовится на основе чистотела. Но настаивать надо дольше - 3 дня. Обработать также весь куст и почву под ним.