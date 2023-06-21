АТОР: туристы из Китая этим летом не приедут в Россию

В течение двух недель планируется представить перечень китайских туроператоров для организации безвизовых поездок туристов из КНР в Россию.

Однако на заключение контрактов, согласование и запуск чартерных авиарейсов потребуется еще некоторое время.

Для формирования потока китайских туристов в РФ необходимы организация чартерных цепочек и снижение цен на перелеты.

Российские отели уже распланировали свои объемы на сезон, поэтому этим летом в РФ приедут только отдельные туристы из Китая.