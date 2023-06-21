Как использовать сныть: добавка в салаты и удобрение для огорода

Химический состав растения позволяет использовать его для приготовления огородной подкормки, например, добавлять в зеленое удобрение.

Из сныти готовят «травяной навоз»: складывают ее в темный пакет, завязывают и оставляют на солнце на несколько дней, а потом вносят под перекопку или разбавляют водой и поливают огород.

Химический состав сныти схож с составом крови человека, поэтому ее можно использовать как продукт питания.

Листья растения добавляют в салаты и супы, стебли тушат с луком и морковью, тушеные листья могут даже стать начинкой для пирогов.