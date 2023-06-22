Сергей Нарышкин: Брестская крепость стала непреодолимой преградой для захватчиков

Брестская крепость стала непреодолимой преградой для захватчиков. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 22 июня на круглом столе, приуроченном к презентации книги серии «Библиотека Союзного государства» о военных преступлениях против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Он, в частности, обратил внимание на необходимость помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны многие подвергались уничтожению за свою якобы вину, которая состояла лишь в их этническом происхождении. Также необходимо помнить об огромном количестве сожженных деревень и о многих других зверствах нацизма.

Также Сергей Нарышкин обратил внимание на сходство нынешней ситуации на Украине с тем, что происходило когда-то на оккупированных фашистами территориях

Сегодня в помещениях гарнизона Брестской крепости представляется книга серии «Библиотека Союзного государства» о военных преступлениях против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В основу издания «Срока давности не имеют... преступления фашизма против народов Советского Союза в годы великой отечественной войны 1941–1945 гг.» положены материалы уголовного дела о геноциде белорусского народа, расследование которого осуществляется Генеральной прокуратурой Республики Беларусь, а также решения судов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вынесенные по искам прокуроров о признании преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего СССР, геноцидом советского народа.

Цель сборника — способствовать сохранению исторической правды о преступлениях нацистской Германии и ее союзников против мирного населения.