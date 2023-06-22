Как по внешнему виду томатов определить, какие удобрения им нужны

Если листья на кустах выглядят тусклыми и бесцветными, это указывает на дефицит такого элемента, как калий.
В таком случае необходимо сразу внести калийную подкормку, иначе листья начнут высыхать, и куст может погибнуть.
При нехватке азота листья томатов начинают желтеть с нижней части. Постепенно желтизна поднимается вверх.
На дефицит фосфора указывает необычный фиолетовый оттенок листьев томатов. Подкормку следует вносить незамедлительно.
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