Три подкормки для крупной сладкой моркови: недорого и эффективно

В первый раз удобрение вносится еще осенью. По земле на грядках, где планируется посадить морковь, рассыпают суперфосфат и перепревший перегной.

Вторая подкормка нужна веной, когда у посаженной в грунт моркови появится по 4-5 настоящих листочков.

На этом этапе растение подкармливают раствором из 1 чайной ложки кальциевой селитры и 10 л воды. Селитру можно заменить мочевиной или куриным пометом.

Через месяц проводится третья подкормка. Вносится раствор из столовой ложки монофосфата калия на 10 л воды.