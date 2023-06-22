Знающий садовод перечислил тревожные симптомы у деревьев, которые нельзя упускать из виду

Если за растением ведется недостаточный уход, это сразу будет заметно. Вы можете сразу понять, что дереву не хватает воды или питания.

Надо просто знать, на какие признаки обращать внимание.

Если у растения меняется цвет листьев, это повод для беспокойства. Пожелтение или побледнение листовых пластин указывают на нехватку азота.

Появление красного или фиолетового оттенка говорит о недостатке фосфора. Если листья приобретают коричневый оттенок по краю листовой пластины, значит им не хватает калия.

Вы заметили, что растения перестали меняться, они словно застыли и не развиваются, прекратили свой рост. Это значит, нужно подкормить их питательными веществами.

Листья искривляются, деформируются - растение нуждается в кальции. Если не достает магния, у листьев появятся желтые участки между прожилками.

Сами жилки будут оставаться зелеными.

Опадение листвы - тоже плохой признак. Это случается, когда растение испытывает голод и остро нуждается в дополнительном питании.

Долго не наступает цветение? Давно не видели плодов? Значит, растению не хватает фосфора, нужна подкормка с этим элементом.

От недостаточного питания слабеют и корни, это приводит к общему ослаблению растения и остановке развития корневой системы.