Против тли и паутинного клеща: эксперты советуют применить для этого луковую шелуху

Луковая шелуха является одним из ценных резервов повышения урожайности. Она убивает в грунте патогенную микрофлору и параллельно подкармливает растение микроэлементами.

Огурцы - то растение, которое будет безмерно благодарно за такую обработку. В частности, луковый отвар спасет его от пожелтения листьев огурцов. Для этого надо 2 пригоршни луковой шелухи залить 10 л воды и прокипятить 5 минут. Остудить отвар, потом процедить.

Обработать по листьям огурцов, провести процедуру утром. Оставшуюся после процеживания шелуху можно использовать в качестве мульчи.

Если огурец поразил паутинный клещ, здесь тоже поможет шелуха лука. 200 гр. шелухи для этого надо залить 10 л теплой воды, настоять 5 дней, процедить. Провести три опрыскивания с промежутком в 5 дней.

Поможет шелуха и от тли. Для этого полведра луковой шелухи залить доверху горячей водой, настаивать сутки, процедить. Потом разбавить водой в соотношении 1:2. Этот раствор можно также применить и против колорадского жука на баклажанах, картофеле.