Удобрение из гороха оказалось намного эффективнее навоза

Для этого не придется что-то варить или замачивать, достаточно просто посадить горох в качестве сидерата.
Посадка гороха работает лучше, чем прополка. Если растение посажено достаточно густо, сорняки просто не смогут прорасти.
Через 2 месяца после посев горох скашивают и заделывают в почву. Это позволяет насытить ее полезными для растений веществами.
Сажать лучше высокие и мощные сорта, которые хорошо наращивают зеленую массу. Горох способен отпугивать вредителей.
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