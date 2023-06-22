Удобрение из гороха оказалось намного эффективнее навоза

Для этого не придется что-то варить или замачивать, достаточно просто посадить горох в качестве сидерата.

Посадка гороха работает лучше, чем прополка. Если растение посажено достаточно густо, сорняки просто не смогут прорасти.

Через 2 месяца после посев горох скашивают и заделывают в почву. Это позволяет насытить ее полезными для растений веществами.

Сажать лучше высокие и мощные сорта, которые хорошо наращивают зеленую массу. Горох способен отпугивать вредителей.