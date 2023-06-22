Правильная обрезка смородины в июле увеличит урожай ягод в разы

Удаление лишних побегов улучшает циркуляцию воздуха, замедляет испарение влаги после дождя, сокращает риск развития грибковых болезней.

Срезать нужно верхнюю часть новых побегов, образовавшихся в начале лета. Их легко узнать по зеленому цвету.

После такой обрезки начинается активный рост боковых побегов с большим количеством почек. Из-за этого урожай в следующем году увеличивается.

Стоит учитывать, что боковые побеги лучше всего растут на ветках, которым исполнилось 2-3 года, но и на 5-летних они тоже появляются.