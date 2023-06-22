Нейробиолог Симонно: работа по ночам может стать причиной бесплодия у женщин

Она напомнила, что физиологические функции в организме регулируются циркадными часами, т.е. циклами сна и бодрствования.

Каждое утро с восходом солнца этот цикл обнуляется. Однако работа по ночам нарушает внутренний ритм.

Это может привести к гормональным сбоям и стать причиной женского бесплодия, а также ранней менопаузы.

Симонно сообщила, что такие выводы были подтверждены результатами исследований на мышах.