Нейробиолог Симонно: работа по ночам может стать причиной бесплодия у женщин

Она напомнила, что физиологические функции в организме регулируются циркадными часами, т.е. циклами сна и бодрствования.
Каждое утро с восходом солнца этот цикл обнуляется. Однако работа по ночам нарушает внутренний ритм.
Это может привести к гормональным сбоям и стать причиной женского бесплодия, а также ранней менопаузы.
Симонно сообщила, что такие выводы были подтверждены результатами исследований на мышах.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__