Нейробиолог Симонно: работа по ночам может стать причиной бесплодия у женщин

23:58 2023-06-22

Нейробиолог Марин Симонно в интервью Newsweek рассказала, что работа по ночам может стать причиной женского бесплодия.

Она напомнила, что физиологические функции в организме регулируются циркадными часами, т.е. циклами сна и бодрствования.

Каждое утро с восходом солнца этот цикл обнуляется. Однако работа по ночам нарушает внутренний ритм.

Это может привести к гормональным сбоям и стать причиной женского бесплодия, а также ранней менопаузы. 

Симонно сообщила, что такие выводы были подтверждены результатами исследований на мышах.

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