Опилки и деготь навсегда прогонят луковую муху с огорода

Эти компоненты не наносят вреда участку и не снижают экологичность урожая, но прекрасно справляются с вредителем.

Хитрость метода заключается в том, что луковая муха не выносит запах дегтя, а опилки сохраняют его надолго.

Для отпугивания вредителя необходимо растворить 2 ложки дегтя в литре воды, а затем всыпать туда опилки.

Этот состав следует оставить на время, чтобы древесный материал хорошо пропитался. Затем опилки просто раскладывают по грядкам с луком.

Можно приготовить и другое средство: растворить 2 ст.л. дегтя и 40 г натертого хозяйственного мыла в 10 л воды. Этим составом следует поливать грядки раз в три недели.