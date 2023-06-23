Дачники поделились рецептом раствора 3в 1 для томатов: защита от болезней, увеличение завязей, быстрое созревание

Этот состав защищает помидоры от болезней, увеличивает количество завязей и ускоряет созревание плодов.

Для его приготовления нужно растворить 1 г борной кислоты в стакане горячей воды, добавить чуть-чуть марганцовки.

Все это следует вылить в емкость с 200 г молока, накапать туда 50 капель йода и добавить 1 ст.л мочевины.

Все это нужно перемешать, разбавить 9,5 л воды и опрыскивать помидоры каждые две недели утром или вечером.