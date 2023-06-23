Владимир Зеленский снял с должности украинского посла в Беларуси Игоря Кизима

Игорь Кизим, украинский посол в Республике Беларусь был уволен указом главы Украины. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Зеленского.

Кто займет его должность, пока не ясно. Новый посол еще не назначен. Также нет информации о причинах снятия с должности Игоря Кизима.

В марте прошлого года по инициативе Минса из страны были высланы многие украинские дипломаты. Киев отплатил той же монетой.

Дипмиссия Украины в Беларуси продолжила свою работу в количестве пяти человек - посла и четырех сотрудников.