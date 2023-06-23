Риттер указал на панику в Белом доме, возникшую после заявления Путина о потерях ВСУ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал о начавшейся панике в Белом доме в эфире ютуб-канала Judging Freedom.

Панические настроения начались после слов Владимира Путина о массовом уничтожении русскими войсками боевой техники ВСУ в зоне спецоперации.

По словам Риттера, российский президент уверен в мощи России и держит под контролем ход украинского конфликта.

Также разведчик отметил, что российские войска с легкостью расправляются с любым оружием и с любой техникой, поступающей в Украину от стран НАТО.

Именно это пугает западных политиков больше всего.

Скотт Риттер:

Посмотрите на Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжет. Посмотрите на Салливана. Посмотрите на Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют.

Между тем, как подчеркнул Риттер, Москва по-прежнему не против ведения переговоров, о чем она неоднократно уже заявляла.

Россия была готова к мирному урегулированию с самого начала проведения СВО на Украине.

Более того, бывший военный назвал главу России "единственным взрослым в комнате" среди остальных участников конфликта.

И факт состоит в следующем: когда Америка проиграет этот конфликт на Украине — а мы проиграем, — Россия будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта. Потому что Владимир Путин сейчас единственный взрослый в комнате.

Ранее Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ, заявил о потерях ВСУ с 4 по 21 июня: они включают более 13 000 человек, 246 танков, включая 13 машин западного производства.