Россия сочла неуместным присутствие Макрона на саммите БРИКС в ЮАР

О нежелании Москвы видеть Макрона на саммите БРИКС рассказал Сергей Рябков, министр иностранных дел.

Он сообщил, что президент Франции враждебно настроен к России и проводит в отношении к ней неприемлемую политику.

Макрон разделяет позицию НАТО, желая стратегического поражения России. Именно поэтому присутствие главы Франции в качестве гостя на БРИКС Москва считает неприемлемым.

Рябков:

Мы не скрываем нашего подхода, озвучили свою позицию южноафриканским коллегам, и надеемся, что наша точка зрения будет полностью учтена.

Ранее Эммануэль Макрон выступил с просьбой к Сириле Рамафосе о том, чтобы ему разрешили участвовать в саммите БРИКС.

Саммит должен состояться в августе, в нем примут участие Бразилия, Китай, Индия, Россия, Южная Африка.