2 ложки такой подкормки и помидоры вырастут сочными и сладкими

Применение соли Эпсома (кристалл, в составе которого присутствуют магний и сера) - то, что нужно для щедрого урожая вкусных томатов.

Такая подкормка обеспечивает всеми необходимыми минералами, поддерживая биохимические процессы культур.

Магний и сера - основные микроэлементы, которые обеспечивают плодам условия для того, чтобы они росли крепкими и крупными.

Данные компоненты - "активные участники" процесса фотосинтеза, который позволяет "обитателям дач" солнечный свет превращать в энергию для стимулирования роста и полноценного развития.

Магний к тому же еще и поставщик энергии, необходимой для формирования крупных и вкусных овощей.

Все предельно просто: 2 столовые ложки соли Эпсома насыпают в каждую лунку перед посадкой рассады в грунт.

Спустя 4 недели нужно добавить по 2 столовые ложки средства уже под каждый куст томатов.