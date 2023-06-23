2 ложки такой подкормки и помидоры вырастут сочными и сладкими

Применение соли Эпсома (кристалл, в составе которого присутствуют магний и сера) - то, что нужно для щедрого урожая вкусных томатов.
Такая подкормка обеспечивает всеми необходимыми минералами, поддерживая биохимические процессы культур.
Магний и сера - основные микроэлементы, которые обеспечивают плодам условия для того, чтобы они росли крепкими и крупными.
Данные компоненты - "активные участники" процесса фотосинтеза, который позволяет "обитателям дач" солнечный свет превращать в энергию для стимулирования роста и полноценного развития.
Магний к тому же еще и поставщик энергии, необходимой для формирования крупных и вкусных овощей.
Все предельно просто: 2 столовые ложки соли Эпсома насыпают в каждую лунку перед посадкой рассады в грунт.
Спустя 4 недели нужно добавить по 2 столовые ложки средства уже под каждый куст томатов.
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