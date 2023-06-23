Листья ореха или тополя: какие неожиданные лайфхаки спасут баклажан и картофель от колорадского жука

Против колорадских жуков на баклажанах и картофеле эффективен раствор из листьев тополя или грецкого ореха. Для приготовления нужного средства необходимо полведра свежих листьев тополя залить 10 л воды и кипятить 15 минут. Настоять 3 дня, развести водой в соотношении 1:1 и пролить по листьям.

Для приготовления отпугивающего раствора из листьев грецкого ореха 100 гр. свежего сырья нужно залить 2 л воды, кипятить 10 минут, потом 200 гр. этого концентрата развести в 10 л воды и опрыскать растение.

Колорадский жук не переносит древесную золу - она для вредителя ядовита. Поэтому ею надо посыпать саженцы - рано утром после полива либо после дождя. Золой можно посыпать и междурядья.

Против колорада эффективны также настои из полыни, чистотела, цветов белой акации, табака. Очень хорошо от вредителя помогают и настои чеснока, луковой шелухи. Травы для этого надо залить кипятком, настоять пару дней и добавить тертое хозяйственное мыло - для прилипаемости. Опрыскивать лучше вечером.

Этот вредитель, кроме того, боится запаха бархатцев, маттиолы, календулы, полыни, горчицы, настурции, сельдерея. Их можно посадить между кустами баклажан либо срезать и бросить на междурядья.