Дачный эксперт составил инструкцию по выращиванию груши на садовом участке

Посадить грушевое деревце лучше туда, где всегда много солнца. Растению для полноценного развития надо не меньше 6 часов прямых солнечных лучей в сутки

Почву перед посадкой надо разрыхлить, добавить органику, например, компост - это улучшит дренажные свойства почвы и напитает ее полезными веществами.

Приготовьте лунку по размеру корней деревца. Вставьте саженец в лунку так, чтобы место сращивания почек (выпуклость в том месте, где саженец прививается к подвою), оказалось над линией земли.

После этого лунку засыпаем землей и слегка утрамбовываем область возле корней.

Поливать дерево нужно регулярно и обильно, особенно первые 6 месяцев после посадки. Это нужно для формирования крепких здоровых корней.

При обязательной регулярности полив должен быть не частым, но глубоким.

Деревце надо постоянно обрезать, удаляя отжившие, поврежденные ветки или пересекающиеся.

Удобрения для груши подбираем комплексные сбалансированные. Применяем согласно инструкции и в соответствии с возрастом и величиной дерева.

Всегда проводим профилактические меры - обработки от вредителей и болезней. Для этого есть хорошие магазинные биосредства и много безопасных народных рецептов.