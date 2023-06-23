Дачный эксперт рассказал о последствиях запоздалой пересадки рассады

Не все дачники понимают, что поздняя пересадка тоже может навредит молодой рассаде. Объясняем, почему так бывает.

Позднее высаживание в грядку вызывает шок у подросшей рассады, которая уже обзавелась собственной, довольно разветвленной корневой системой.

На раннем сроке высадки молодые растения легче формируют крепкую корневую систему на новом месте. Потом они комфортнее чувствуют себя в сложных погодных условиях.

Если укоренение проходит с задержкой, замедляется рост растений, ухудшается здоровье.

Если посадка осуществляется с большим опозданием, то стресс у растения наступает от теплового эффекта. Высокие температуры подавляют процесс укоренения и адаптации.

Поздняя пересадка может наложиться на засушливый и жаркий период, в это время трудно поддерживать нормальный уровень влажности.

От пересыхания почвы растения сложнее приживаются на новом месте.

Запоздалый срок пересаживания может сильно сократить период развития корневой системы, которая должна успеть сформироваться до прихода неблагоприятных условий (холод или жара).

Если корни будут не достаточно мощными, растение может погибнуть от экстремальных изменений окружающей среды.

Пересадка во время цветения или плодоношения вызовет шок, растение потеряет цветы или плоды. Стресс вызывает на себя энергию растительной культуры, отвлекая от формирования плодов.