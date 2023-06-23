Зачем посыпать грядки с перцем пшеном: результат удивит даже опытных огородников

Крупу можно использовать для борьбы с вредителями, в первую очередь – с муравьями, которые переносят тлю.

Подойдет пшено и в качестве подкормки для перцев, ведь в нем содержится большое количество полезных для растения веществ.

Для приготовления удобрения нужно залить 500 г пшена 2 л воды и оставить на сутки, чтобы крупа разбухла.

Затем настой процеживают и жидкой его частью поливают грядки с перцем. Гущу можно прикопать, чтобы микроэлементы из нее попали в почву.