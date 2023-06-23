Как выращивать по 15 кг кабачков с куста за сезон: секреты опытных дачников

Настоем из трав поливают растения по определенной схеме, а навозом удобряют землю вокруг кустов.

Еще один секрет опытных огородников – это подкормка кабачков суперфосфатом и древесной золой.

Суперфосфат укрепляет корни растения и улучшает фотосинтез, зола дает кабачку необходимые ему микроэлементы.

Для приготовления подкормки нужно смешать 4 ст.л древесной золы и 1 ст.л. суперфосфата, внести все это под корень и хорошо полить грунт.

Защитить растения от болезней поможет опрыскивание раствором 1 стакана кефира, 5 капель йода, 1 ч.л. азофоски и 5 л воды.