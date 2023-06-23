Цветовод-эксперт рассказал про рекомендуемые сроки обрезки ирисов

Обрезка заключается в удалении отмирающих цветков, засохших или больных листьев, старых, поврежденных побегов.

Эта процедура нужна, чтобы ирисы реже болели от грибковых заболеваний, вызванных переувлажнением.

Также при проведении обрезки можно проверить растение на присутствие вредителей.

Обрезая листья, мы продлеваем цветение и улучшаем его качество. Отцветшие соцветия нужно вовремя удалять вместе с увядшими стеблями.

Обрезать ненужные части растения надо острым ножом, секатором, специальной садовой машинкой для стрижки. Стебли срезаем у основания, делая угловой надрез.

Обязательно убираем листья, пострадавшие от заморозков. Их тоже лучше не надламывать, а аккуратно подрезать секатором.

Обрезка не зависит от сорта, методы универсальны для любых ирисов.

После обрезки ирис будет ярче цвести, быстрее нарастит новые листики и побеги.